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11 апреля 2018
10 апреля 2018
01:35  11 апреля 2018 0

Российский олимпиец рассказал о «покушении на убийство» и похабном поведении главного тренера сборной

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, бобслей, сани, олимпийские кольца
Главный тренер сборной России оскорбляет спортсменов, рассказал Семен ПавличенкоФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский саночник Семен Павличенко в очередном интервью рассказал журналистам о непристойном поведении главного тренера национальной сборной Альберта Демченко и нечестном соперничестве внутри команды, которое спортсмен назвал «покушением на убийство».

Оно, по словам собеседника агентства, произошло на чемпионате России 2016 года. Тогда на нем также выступал и сам Демченко, который на тот момент уже работал главным тренером, и его брат, который рассыпал порошок на трассе, чтобы ухудшить результат Павличенко.

«Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко. После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его», — рассказал спортсмен, отметив, что на полном серьезе боится за свое здоровье, ведь произошедшее является «почти покушением на убийство».

Добиться справедливости так и не удалось. После того инцидента Павличенко писал письмо в Министерство спорта, но «тему спустили на тормозах». Это спортсмен связал с дружбой Демченко с министром спорта Павлом Колобковым.

Говоря об отношениях внутри сборной России, Семен Павличенко рассказал об оскорблениях, которые главный тренер позволяет отпускать в адрес спортсменов: «Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить. Или на тренировке кричит: „Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить“».

Сергей Демин
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