Российский саночник Семен Павличенко в очередном интервью рассказал журналистам о непристойном поведении главного тренера национальной сборной Альберта Демченко и нечестном соперничестве внутри команды, которое спортсмен назвал «покушением на убийство».
Оно, по словам собеседника агентства, произошло на чемпионате России 2016 года. Тогда на нем также выступал и сам Демченко, который на тот момент уже работал главным тренером, и его брат, который рассыпал порошок на трассе, чтобы ухудшить результат Павличенко.
«Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко. После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его», — рассказал спортсмен, отметив, что на полном серьезе боится за свое здоровье, ведь произошедшее является «почти покушением на убийство».
Добиться справедливости так и не удалось. После того инцидента Павличенко писал письмо в Министерство спорта, но «тему спустили на тормозах». Это спортсмен связал с дружбой Демченко с министром спорта Павлом Колобковым.
Говоря об отношениях внутри сборной России, Семен Павличенко рассказал об оскорблениях, которые главный тренер позволяет отпускать в адрес спортсменов: «Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить. Или на тренировке кричит: „Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить“».