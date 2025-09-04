Трамп объяснил, какие у него отношения с Путиным, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином

Трамп: у меня очень хорошие отношения с Путиным, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином
У президента США Дональда Трампа очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил американский лидер.

«У меня с ними со всеми очень хорошие отношения. Мы узнаем, насколько они хороши, в течение следующей недели или двух», — заявил Трамп. Его слова приводят CBS News.

Также президент Штатов предположил, что лидеры были приглашены на парад в Китае для того, чтобы он за этим наблюдал. Он добавил, что следил за происходящим на мероприятии.

Военный парад в Китае проходил 3 сентября. На него был приглашен президент РФ Владимир Путин. Он прибыл на него из Тяньцзина с саммита стран ШОС. Также на параде присутствовали Ким Чен Ын и Си Цзиньпин.

