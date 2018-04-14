03:51 14 апреля 2018 0

71-летняя актриса мужественно вынесла все косметические манипуляции ФОТО: скриншот видео Instagram

Известная российская актриса Татьяна Васильева, которая славится особым вниманием к собственной внешности, решилась на коррекцию губ. Весь процесс был снят на видео, кадры появились на страничке косметологической клиники в Instagram.

Несколько месяцев назад пластический хирург подтянул актрисе овал лица с помощью нитевого лифтинга. Теперь Васильева решила сделать контурную пластику губ, пишет «Комсомольская правда». Как уточняют специалисты, женщины в возрасте почитают эту процедуру в качестве избавления от морщинок, а не просто для придания объема, как это теперь принято у девушек. «С годами объем губ уменьшается, появляются морщинки, опускаются вниз уголки губ, формируя складку, как у Ангелы Меркель. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают примерно на год», — объяснила изданию врач-косметолог Марта Орлова.

Сама Васильева не стыдится того, что всеми силами пытается сохранить молодость, и считает, что профессия артистки обязывает ее хорошо выглядеть. «Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть. Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить», — считает актриса.

Поклонники поддержали Васильеву и похвалили ее за стремление выглядеть молодо. «Великолепная и несравненная женщина и актриса», «Очень красивые губы», «Какая молодец! Всегда приятно видеть! Очень ухоженная, любит себя (это самое трудное) Браво!», «Моя любимая!!! Великолепная и несравненная женщина и Актриса», «Симпатичный у вас профиль», «Так выглядеть в 71 год? Браво! Настоящая женщина!», — пишут подписчики.

Ранее Васильева, являясь одной из ведущих программы «Бабий бунт» на «Первом канале», накричала в эфире шоу на свою коллегу Ольгу Бузову. Ее возмутила излишняя любовь более юной коллеги к публикации снимков в Instagram. «Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть!» — заявила Васильева.