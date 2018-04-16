После обрушения потолка в торговом центре на Урале возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в торговом центре «Слон» в Миассе, в результате которого была травмирована женщина. Инцидент произошел 14 апреля.
Пострадавшая получила повреждения грудного отдела позвоночника. «Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь», — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Отметим, что в середине марта в торговом центре «Слон» произошло другое ЧП — сильным ветром с него сорвало большую часть кровли. Еще раньше, в 2012 году, в этом ТЦ также обрушился потолок. Как сообщает NewsMiass, тогда в центре проводилась плановая проверка системы дымоудаления. Одна из стеклянных стен входного тамбура вдруг упала, от удара посыпался реечный подвесной потолок. Ранее ТРК «Слон» принадлежал депутату Госдумы Олегу Колесникову, но позже он его продал.