В Перми на месте рынка «Гача» построят торгово-выставочный центр

На территории бывшего рынка «Гача» в Перми построят новый торгово-выставочный центр. Объект разместится по адресу шоссе Космонавтов, 17. Разрешение на проведение работ было выдано министерством имущественных отношений Пермского края 21 августа 2025 года.
«На территории бывшего рынка „Гача“ в Перми появится торгово-выставочный центр. Проект реализуется в рамках реновации участка площадью более 3,5 га, ограниченного ул. Механошина, Парижской коммуны, Нечаевской и шоссе Космонавтов. Работы начались в начале сентября», — передает РБК Пермь.
Ранее URA.RU сообщало, что о планах застроить территорию оптового рынка «Гача» стало известно в 2021 году. Изначально компания «Магнолия» — планировала возводить жилье своими силами, однако позже земли выкупил девелопер «Талан». Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю. В начале 2025 года «Гача» официально закрылась и на месте рынка началось строительство жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.