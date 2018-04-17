Названа причина пожара в «Зимней вишне»

17:06 17 апреля 2018 0

О первоисточнике пожара сообщили в МЧС России Фото: Данил Айкин © URA.RU

Предварительной причиной трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» стало короткое замыкание светильника над «ямой» с поролоном в игровой зоне. Об этом заявила директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

«По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника — мы не знаем, что повлияло, но корень там», — цитирует RT Еникееву. По ее данным, рассеиватель светодиодного светильника начал плавится, горящие капли спровоцировали возгорание в поролоновой яме.

Ранее причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» называли короткое замыкание, спровоцированное протечкой на крыше верхнего этажа здания, сообщает «Национальная служба новостей». К этому выводу пришли сотрудники исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Жертвами трагедии, случившейся 25 марта, в торговом центре в столице Кузбасса стали 79 человек. 64 человека погибли, из них 41 ребенок.