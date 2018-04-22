Туфли покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», выставили на продажу в Соединенных Штатах. Ожидается, что они будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии.
Лоферы из черной кожи (на одной из туфель есть надпись «Michael 2») производства Florsheim Imperial Джексон носил во время репетиции Billie Jean. «Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую „лунную походку“», — отмечается в сообщении аукционного дома GWS Auctions, которое приводит РИА «Новости».
Подлинность лоферов письменно подтвердил хореограф и танцор Лестер Вилсон, которому Джексон вручил эту пару после репетиции в качестве подарка. Стартовая цена звездных туфель, которые ранее они никогда не выставлялись на торги, составляет пять тысяч долларов.