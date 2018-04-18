Доходы главы ЦБ Набиуллиной выросли на 25 процентов

18:56 18 апреля 2018 0

У госпожи Набиуллиной есть повод для хорошего настроения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в 2017 году заработала на четверть больше, чем в 2016-м. Об этом стало известно из декларации о доходах ее мужа Ярослава Кузьминова — он подал ее как депутат Московской городской думы.

В общей сложности глава Центробанка заработала 33,6 млн рублей против 26,94 млн рублей в позапрошлом году. Также у нее в собственности имеются квартира площадью 112,2 кв. м и треть квартиры площадью 70,6 кв. м. Ездит Эльвира Набиуллина на английском Jaguar S-Type, сообщает RNS. К слову, ее супруг по итогам года заработал меньше — 29,9 млн рублей.

Судя по предварительным итогам декларационной кампании, в прошедшем году доходы высших чиновников и депутатов российского парламента существенно выросли. Члены Совфеда в среднем стали получать на 47% больше, депутаты Госдумы и сотрудники администрации президента — на четверть. Рекордным оказалось повышение зарплат правительственных чиновников — на 128%.