Сечин выделит полтора миллиарда на социальные проекты ХМАО и подарит недвижимость РПЦ

Правительство Югры получило обращение от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В нем идет речь о согласовании проекта финансирования социальных проектов в округе и безвозмездной передаче имущества Ханты-Мансийской епархии.
О выделении средств со стороны «Роснефти» говорится в дополнительном соглашении между компанией и правительством ХМАО. Оно предполагает, что на социальные проекты в регионе «Роснефть» в 2018 году предоставляет 1,5 млрд рублей. При этом в собственность Ханты-Мансийской Епархии Русской православной церкви безвозмездно передается некое движимое и недвижимое имущество.
Соглашение между властями и «Роснефтью» направлено «на взаимовыгодное сотрудничество сторон в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и муниципальных образований», отмечается в информационной справке к проекту распоряжения правительства. Сотрудничество ХМАО с «Роснефтью» было документально закреплено еще в 2014 году.