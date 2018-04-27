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24 апреля 2018
18:11  27 апреля 2018 0

Сечин выделит полтора миллиарда на социальные проекты ХМАО и подарит недвижимость РПЦ

Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, роснефть
«Роснефть» профинансирует социалку в ХМАОФото: Антон Белицкий © URA.RU

Правительство Югры получило обращение от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В нем идет речь о согласовании проекта финансирования социальных проектов в округе и безвозмездной передаче имущества Ханты-Мансийской епархии.

О выделении средств со стороны «Роснефти» говорится в дополнительном соглашении между компанией и правительством ХМАО. Оно предполагает, что на социальные проекты в регионе «Роснефть» в 2018 году предоставляет 1,5 млрд рублей. При этом в собственность Ханты-Мансийской Епархии Русской православной церкви безвозмездно передается некое движимое и недвижимое имущество.

Соглашение между властями и «Роснефтью» направлено «на взаимовыгодное сотрудничество сторон в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и муниципальных образований», отмечается в информационной справке к проекту распоряжения правительства. Сотрудничество ХМАО с «Роснефтью» было документально закреплено еще в 2014 году.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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