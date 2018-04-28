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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
19:21  28 апреля 2018 0

На пермский завод-банкрот перестали пускать сотрудников

На завод «Искра-Авигаз» не пускают заместителя генерального директора Ирину Трефилову. Пермь, охрана, искра-авигаз, трефинова ирина
Причина, по которой люди не могут попасть на работу, неизвестнаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми сотрудников инжиниринговой компании АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“» перестали пускать на работу. При этом люди вынуждены приходить каждое утро к КПП, чтобы их не уволили за прогул. Почему сотрудники предприятия не могут попасть на рабочие места — никто объяснить не может.

На завод «Искра-Авигаз» не пускают заместителя генерального директора Ирину Трефилову. Пермь, искра-авигаз, трефинова ирина
Ирина Трефилова просила показать приказ, который запрещает ей попасть на рабочее место. Но безуспешно.
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Проблемы с доступом на завод начались в середине апреля, рассказали «URA.RU» сотрудники компании. Охранники пропускают рабочих избирательно. Разрешают проходить через пропускной пункт преимущественно обслуживающему персоналу. Среди тех, кого не пускают на предприятие, оказалась и замдиректора по финансам Ирина Трефилова. Когда ее не пустили на предприятие, она созвонилась с начальником охраны, который заявил, что у него есть приказ от временного управляющего заводом. Однако показать этот приказ, запрещающий пропускать Трефилову на рабочее место, никто не смог.

В похожей ситуации оказались и другие работники некогда крупного поставщика Газпрома. Люди написали жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Дозвониться до ответственного прокурора «URA.RU» не удалось. Министр промышленности края Алексей Чибисов узнал о ситуации от журналиста агентства, пообещал навести справки на правительственном уровне. Он предложил работникам написать необходимые заявления в трудовую инспекцию, а также в прокуратуру. Временный управляющий заводом Алексей Харланов на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию прислал следующее сообщение: «Отчет управляющего предоставляется кредиторам, суду, правоохранительным органам. Извините, болею».

На завод «Искра-Авигаз» не пускают заместителя генерального директора Ирину Трефилову. Пермь, здание, искра-авигаз
Сотрудники говорят, что возможность наладить продажу продукции еще есть
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Искра-Авигаз» — в прошлом участник программы «Урал-Газпром»: пермские предприятия производили для монополии газотурбинные установки. С 2015 года количество заказов у «Искра-Авигаз» резко сократилось. В марте этого года тульская компания ООО «Регионресурс» подала на банкротство пермского завода. Сумма требований кредиторов к предприятию составляет 2,35 млрд рублей: крупнейшее требование от ГЛОБЭКСБАНКА — на 1 млрд. Предприятие находится под внешним управлением. При этом многие сотрудники завода не получают заработную плату более двух месяцев.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
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