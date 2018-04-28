На пермский завод-банкрот перестали пускать сотрудников

В Перми сотрудников инжиниринговой компании АО «Объединенные газопромышленные технологии „Искра-Авигаз“» перестали пускать на работу. При этом люди вынуждены приходить каждое утро к КПП, чтобы их не уволили за прогул. Почему сотрудники предприятия не могут попасть на рабочие места — никто объяснить не может.
Проблемы с доступом на завод начались в середине апреля, рассказали «URA.RU» сотрудники компании. Охранники пропускают рабочих избирательно. Разрешают проходить через пропускной пункт преимущественно обслуживающему персоналу. Среди тех, кого не пускают на предприятие, оказалась и замдиректора по финансам Ирина Трефилова. Когда ее не пустили на предприятие, она созвонилась с начальником охраны, который заявил, что у него есть приказ от временного управляющего заводом. Однако показать этот приказ, запрещающий пропускать Трефилову на рабочее место, никто не смог.
В похожей ситуации оказались и другие работники некогда крупного поставщика Газпрома. Люди написали жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Дозвониться до ответственного прокурора «URA.RU» не удалось. Министр промышленности края Алексей Чибисов узнал о ситуации от журналиста агентства, пообещал навести справки на правительственном уровне. Он предложил работникам написать необходимые заявления в трудовую инспекцию, а также в прокуратуру. Временный управляющий заводом Алексей Харланов на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию прислал следующее сообщение: «Отчет управляющего предоставляется кредиторам, суду, правоохранительным органам. Извините, болею».
«Искра-Авигаз» — в прошлом участник программы «Урал-Газпром»: пермские предприятия производили для монополии газотурбинные установки. С 2015 года количество заказов у «Искра-Авигаз» резко сократилось. В марте этого года тульская компания ООО «Регионресурс» подала на банкротство пермского завода. Сумма требований кредиторов к предприятию составляет 2,35 млрд рублей: крупнейшее требование от ГЛОБЭКСБАНКА — на 1 млрд. Предприятие находится под внешним управлением. При этом многие сотрудники завода не получают заработную плату более двух месяцев.