{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 апреля 2018
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
07:28  29 апреля 2018 0

Сотрудникам челябинского интерната, где насиловали детей, повысили квалификацию

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, вопрос из зала, учеба, студенты
Курсы по теме «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика» провело МинобрнаукиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
все новости сюжета

Воспитатели детского дома в Челябинской области, где насиловали детей, остались работать в учреждении. Минобрнауки провело для них курсы повышения квалификации по теме «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика».

Об этом сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на документ ведомства, который передала в редакцию глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. «Было подозрение на насилие со стороны этих воспитателей или же на их покрывательство насилия. Тем не менее, они остались на рабочих местах и в виде бонуса получили повышение квалификации, и ни один закон при этом не нарушен», — объясняет Альшанская.

Фонд намерен подать в Министерство образования запрос с предложением изменить законодательство, чтобы воспитатели, заподозренные в насилии или покрывательстве, отстранялись от работы до полного выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что по делу о насилии в школе-интернате для детей с особенностями развития заведено несколько уголовных дел. Фигурантами стали 46-летний педагог учреждения и 51-летний местный житель Сергей, который на незаконных основаниях посещал школу и уводил детей для последующего насилия. Также заведено дело по статье о халатности в отношении сотрудников Центрального управления соцзащиты в городской администрации, которые дали «дяде Сереже» доступ к детям. «URA.RU» писало, что женщины-педагоги интерната жаловались на невыносимые условия труда. По их словам, работать после обнародования громкого дела стало невозможно.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров