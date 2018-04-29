Сотрудникам челябинского интерната, где насиловали детей, повысили квалификацию

07:28 29 апреля 2018 0

Курсы по теме «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика» провело Минобрнауки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Воспитатели детского дома в Челябинской области, где насиловали детей, остались работать в учреждении. Минобрнауки провело для них курсы повышения квалификации по теме «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика».

Об этом сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на документ ведомства, который передала в редакцию глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. «Было подозрение на насилие со стороны этих воспитателей или же на их покрывательство насилия. Тем не менее, они остались на рабочих местах и в виде бонуса получили повышение квалификации, и ни один закон при этом не нарушен», — объясняет Альшанская.

Фонд намерен подать в Министерство образования запрос с предложением изменить законодательство, чтобы воспитатели, заподозренные в насилии или покрывательстве, отстранялись от работы до полного выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что по делу о насилии в школе-интернате для детей с особенностями развития заведено несколько уголовных дел. Фигурантами стали 46-летний педагог учреждения и 51-летний местный житель Сергей, который на незаконных основаниях посещал школу и уводил детей для последующего насилия. Также заведено дело по статье о халатности в отношении сотрудников Центрального управления соцзащиты в городской администрации, которые дали «дяде Сереже» доступ к детям. «URA.RU» писало, что женщины-педагоги интерната жаловались на невыносимые условия труда. По их словам, работать после обнародования громкого дела стало невозможно.