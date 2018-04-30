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30 апреля 2018
29 апреля 2018
01:58  30 апреля 2018 0

Экс-глава МИД Германии посоветовал Европе взять пример с России

Зигмар Габриэль призывал страны-члены ЕС более внимательно относиться друг к другуФото: Kremlin.ru

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что из-за разобщенности страны-члены ЕС могут утратить свою значимость в международной политике, поэтому им стоит научиться определять свои интересы, как в свое время это сделали Россия, США, Турция и Китай по части конфликта в Сирии.

Об этом экс-министр заявил во время встречи со студентами университета Фленсбурга. Сейчас, по словам Габриэля, «многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться», и если Европа потеряет власть, ее перестанут признавать не только сильные, но и бессильные страны.

Проблемы стран ЕС усугубляются его разобщенностью, и если лидеры не исправят эту проблему, то регион утратит роль в международной политике.

Сергей Демин
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