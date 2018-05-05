Погода продолжает испытывать уральцев на прочность (фото из архива)
Сильный ветер, который уже вторые сутки осложняет жизнь южноуральцам, едва не привел к трагедии. В Тракторозаводском районе Челябинска его порыв сорвал рекламный щит, который чудом не покалечил проходивших рядом женщину и ее ребенка.
По словом очевидцев, ЧП произошло 4 мая на перекрестке улицы Артиллерийской и проспекта Победы. Буквально за секунду до того, как выдранная порывом ветра часть конструкции обрушилась на землю, мать успела подхватить малыша и отскочить в сторону, сообщает НТВ.
Как уже писало «URA.RU», в прошедшие выходные ураганный ветер также создал серьезные проблемы для уральцев. Порывы, достигающие 25 м/с, привели к многочисленным отключениям электричества, авариям и обрушениям конструкций.