На два уральских региона надвигается страшный ураган

19:46 04 мая 2018 0

Атмосферный фронт принесет с собой ветер до 30 м/с Фото: depositphotos.com © URA.RU

Южный Урал и Курганская область окажутся под ударом сильного урагана. В регионах ожидаются штормовой ветер до 30 м/с и сильный дождь. В связи с этим все аварийные службы приведены в режим активного патрулирования, а спасатели находятся в режиме повышенной готовности.

По данным пресс-службы управления дорог «Южный Урал», на Челябинскую и Курганскую области надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой штормовой ветер до 30 м/с. «Подрядные организации переведены в режим активного патрулирования. На 18 часов вся сеть федеральных дорог Челябинской и Курганской областей находится в проезжем состоянии. На отдельных участках идет дождь, временами сильный», — пояснили в ведомстве. Специалисты уточнили, что к настоящему времени видимость на трассах не снижена, поваленных ветром деревьев нет. «Патрульные машины мастеров подрядных организаций работают в круглосуточном режиме», — подчеркнули в управлении дорог.

Ранее спасители предупредили жителей Свердловской области о надвигающемся урагане. Об этом сообщили специалисты Главного управления МЧС по Среднему Уралу. В ближайшие дни в регионе пройдут сильные дожди и мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.