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04 мая 2018
19:46  04 мая 2018 0

На два уральских региона надвигается страшный ураган

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, молния, дорога, торнадо, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия, штормовой ветер
Атмосферный фронт принесет с собой ветер до 30 м/сФото: depositphotos.com © URA.RU

Южный Урал и Курганская область окажутся под ударом сильного урагана. В регионах ожидаются штормовой ветер до 30 м/с и сильный дождь. В связи с этим все аварийные службы приведены в режим активного патрулирования, а спасатели находятся в режиме повышенной готовности.

По данным пресс-службы управления дорог «Южный Урал», на Челябинскую и Курганскую области надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой штормовой ветер до 30 м/с. «Подрядные организации переведены в режим активного патрулирования. На 18 часов вся сеть федеральных дорог Челябинской и Курганской областей находится в проезжем состоянии. На отдельных участках идет дождь, временами сильный», — пояснили в ведомстве. Специалисты уточнили, что к настоящему времени видимость на трассах не снижена, поваленных ветром деревьев нет. «Патрульные машины мастеров подрядных организаций работают в круглосуточном режиме», — подчеркнули в управлении дорог.

Ранее спасители предупредили жителей Свердловской области о надвигающемся урагане. Об этом сообщили специалисты Главного управления МЧС по Среднему Уралу. В ближайшие дни в регионе пройдут сильные дожди и мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Иван Шестак
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