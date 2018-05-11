В ходе традиционной демонстрации трудовых коллективов Нижнего Тагила, посвященной Дню Победы, колонна артистов местного государственного цирка отметилась оригинальной инсценировкой: на веревке провели карикатурного пленного фашиста. Вели «фрица» артисты, одетые в форму бойцов Красной Армии.
Как передает агентство новостей «Между строк», в костюмированном шествии принимали участие актеры труппы «Золотой цирк Никулина», приехавшего в Нижний Тагил на гастроли с шоу «Фонтан». На видеозаписи «пленного» под одобрительный смех остальных участников шествия бьет девочка лет шести, также одетая в военную форму. «Пленный» в ответ на удары ребенка повторяет лишь два слова — «Гитлер капут!»
Мнения по поводу данной инсценировки разделились. Некоторые пользователи соцсетей посчитали увиденное возмутительным: вряд ли подобное понравилось бы Юрию Никулину, который, к слову сам был участником войны и стал актером цирка лишь после Победы.
Впрочем, по мнению руководителя Государственного цирка Нижнего Тагила Руслана Марчевского, постановка коллег была сатирической, соответствующей духу работавших в годы войны агитбригад, а посему вполне уместной. Тем более, что никаких знаков различия, свастики или другой нацистской символики не использовалось.
«Видимо недовольные люди незнакомы с историей агитбригад, не видели плакатов Кукрыниксов, которые были еще жестче, Мы прошли по всему маршруту и всем понравилось, все улыбались. Мы шли в колонне деятелей культуры, в соответствии с традициями агитбригад, которые были в годы войны. Это сатира! Никаких знаков отличий даже не было, свастики и так далее. Ничего неполиткорректного. Это моя твердая позиция», — приводит «Между строк» комментарий директора Нижнетагильского цирка.
Напомним, 9 мая тагильчане приняли участие во традиционном шествии «Бессмертный полк». Акция собрала порядка семи тысяч тагильчан. Всего же в России на улицы городов и поселков вышло более 10 млн человек.