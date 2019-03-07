В центре Кургана перекроют дорогу и отключат воду

Несколько домов в центре Кургана останутся без холодной воды в 21:00 в четверг, 7 марта, из-за коммунальной аварии. По этой же причине будет частично закрыто движение автомобилей на улице Кравченко, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».
«На время проведения работ будет закрыто движение автотранспорта по улице Кравченко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Урицкого», — заявили в ресурсоснабжающей организации. Водоснабжение будет ограничено в домах по улице Кравченко, 92, улице Урицкого, 124, 126, 128, 130, 151, 131 (детский сад №115), 153 (школа №53). Кроме того, без воды останется теплопункт №89.
Водоснабжение и движение автомобилей будут восстановлены после окончания ремонтных работ. «Водный Союз» просит потребителей своевременно сделать запас воды, а водителям заранее планировать свой маршрут.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в центре Кургана до 31 марта закрыты для движения улица Сибирская на участке от Орлова до Бурова-Петрова, а также участки улиц Орлова и Блюхера. Здесь проводится капитальный ремонт водопровода. Движение автомобилей по улице Куйбышева между Савельева и Бурова-Петрова закрыто до 20 марта. Это необходимо для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе.