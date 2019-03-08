07 марта 2019

В Екатеринбурге охранник ТЦ жестоко избил посетителя. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 11:24
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Открытие 300 ресторана Burger King в России. Екатеринбург, бургер кинг, burger king
Охранник якобы напал на посетителяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге охранник одного из торговых центров напал на посетителя. Видео инцидента опубликовал пользователь Леха на своей странице в LiveJournal.

«Скучно борцухе в охране, а тут какой-то повод!» — подписал ролик автор поста. Он предположил, что охранник является выходцем из одной из южных республик Российской Федерации. На кадрах видно, что смуглый мужчина, предположительно охраняющий кафе фаст-фуда «Бургер Кинг», дерется с посетителем.

Судя по видео, охранник накинулся на гостя практически без повода. Он сзади подбежал к посетителю, взял его в захват, после чего с прогиба опрокинул на пол и ударил по голове. На шум прибежали другие охранники ТЦ. Они вместе с прохожими быстро разняли дерущихся, а затем разогнали столпившихся очевидцев драки.

«В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сотрудники территориального отдела внутренних дел проверяют информацию. Пострадавший в ходе инцидента может обратиться в ближайший отдел полиции», — рассказали «URA.RU» в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.

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