Порошенко пригрозил «агрессору» высокоточным оружием

Украина должна уметь поражать цели в тылу врага, для чего ей нужно обзавестись высокоточным оружием. Об этом 9 марта заявил украинский президент Петр Порошенко.
«Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия… Это сделает агрессора сдержанным», — передает слова Порошенко его пресс-служба. Заявление, сделанное в связи с приостановкой Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) между Россией и США, опубликовано в Twitter.
Порошенко уточняет, что «безопасность украинцев — прежде всего», пишет РИА «Новости». Поскольку действие ДРСМД приостановлено, Киев, по словам Порошенко, «больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В день начала процедуры со стороны США, 2 февраля, российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия также приостанавливает участие в договоре. Соответствующий указ был подписан 4 марта.