Порошенко пригрозил «агрессору» высокоточным оружием

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 20:28
Размер текста
-
17
+
Украина. Петр Порошенко. Военные, порошенко петр
Порошенко намерен поражать цели в тылу врагаФото: официальный сайт президента Украины

Украина должна уметь поражать цели в тылу врага, для чего ей нужно обзавестись высокоточным оружием. Об этом 9 марта заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия… Это сделает агрессора сдержанным», — передает слова Порошенко его пресс-служба. Заявление, сделанное в связи с приостановкой Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) между Россией и США, опубликовано в Twitter.

Порошенко уточняет, что «безопасность украинцев — прежде всего», пишет РИА «Новости». Поскольку действие ДРСМД приостановлено, Киев, по словам Порошенко, «больше не связывают никакие ограничения по дальности полета ракет».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В день начала процедуры со стороны США, 2 февраля, российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия также приостанавливает участие в договоре. Соответствующий указ был подписан 4 марта.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...