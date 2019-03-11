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Бузова наглядно показала, как нелегко ей дались концерты по Уралу. «Ночи без сна». ФОТО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 05:03
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова в соцсети откровенничает с поклонникамиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущая «Дом-2», певица Ольга Бузова после концерта в Екатеринбурге на своей странице в Instagram призналась, что сильно вымоталась за последние дни и похудела.

«Четыре города, четыре незабываемых концерта, минус три килограмма и сердце, наполненное счастьем и вашей любовью! Ночи без сна, сложные переезды, но мы это сделали!» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.), — написала Бузова, сопроводив текст снимком, где показывает голый живот с выпирающими ребрами.

Певица опровергает мнение о том, что выходить на сцену «легко и просто». «Это далеко не так. Наша команда может не спать сутками или дремать всего несколько часов во время переезда, а бывает и в гримерке», — пишет Бузова поклонникам, а те в ответ советуют ей лучше питаться.

«Кожа да кости. ты хоть кушаешь?» — спрашивает missis_lovalova. « Вы очень трудолюбивый человек, но прошу берегите свое здоровье», — советует alina_lina_1996. «Ольга, кушай много», — настаивает vratar12125231.

Ранее Ольга Бузова поблагодарила поклонников откровенной фотографией после концерта в Нижневартовске. В соцсети она опубликовала снимок, где стоит в одних трусах, прикрыв грудь букетом тюльпанов.

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