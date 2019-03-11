Ведущая «Дом-2», певица Ольга Бузова после концерта в Екатеринбурге на своей странице в Instagram призналась, что сильно вымоталась за последние дни и похудела.
«Четыре города, четыре незабываемых концерта, минус три килограмма и сердце, наполненное счастьем и вашей любовью! Ночи без сна, сложные переезды, но мы это сделали!» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.), — написала Бузова, сопроводив текст снимком, где показывает голый живот с выпирающими ребрами.
Певица опровергает мнение о том, что выходить на сцену «легко и просто». «Это далеко не так. Наша команда может не спать сутками или дремать всего несколько часов во время переезда, а бывает и в гримерке», — пишет Бузова поклонникам, а те в ответ советуют ей лучше питаться.
«Кожа да кости. ты хоть кушаешь?» — спрашивает missis_lovalova. « Вы очень трудолюбивый человек, но прошу берегите свое здоровье», — советует alina_lina_1996. «Ольга, кушай много», — настаивает vratar12125231.
Ранее Ольга Бузова поблагодарила поклонников откровенной фотографией после концерта в Нижневартовске. В соцсети она опубликовала снимок, где стоит в одних трусах, прикрыв грудь букетом тюльпанов.