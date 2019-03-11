СМИ опубликовали прослушку переговоров Тимошенко и Коломойского. АУДИО

Кирилл Егоров
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11 марта 2019 в 19:49
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Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Политик и олигарх очень тепло попрощалисьФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинские СМИ опубликовали запись подслушанного разговора предположительно лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с украинским олигархом Игорем Коломойским. Во время беседы они договорились «вместе пойти до конца», передает «Cтрaнa.ua».

«Предполагается, что лидер „Батькивщины“ поздравляет с днем рождения украинского олигарха», — уточняет издание «Царьград». Далее Тимошенко якобы благодарит Коломойского за оказанную ей помощь. «За то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», — предположительно, говорит Тимошенко. «Хочу, чтобы Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь», — в заключение говорит собеседница.

На это собеседник, голос которого напоминает голос Коломойского, со смехом обещает «вместе пойти до конца». «Мы же, пока цели не достигнем, не успокоимся», — заявляет, предположительно, Коломойский.

В конце разговора мужчина и женщина тепло прощаются. «Обнимаю крепенько, целую», — говорит женщина. На что мужчина также отвечает: «Надеюсь, скоро увидимся. Целую».

Интересно, что ранее Тимошенко застали в одном отеле со скандальным олигархом Коломойским. Ради этой встречи лидер «Батькивщины» даже прогуляла важное заседание Рады.

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