Украинские СМИ опубликовали запись подслушанного разговора предположительно лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с украинским олигархом Игорем Коломойским. Во время беседы они договорились «вместе пойти до конца», передает «Cтрaнa.ua».
«Предполагается, что лидер „Батькивщины“ поздравляет с днем рождения украинского олигарха», — уточняет издание «Царьград». Далее Тимошенко якобы благодарит Коломойского за оказанную ей помощь. «За то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», — предположительно, говорит Тимошенко. «Хочу, чтобы Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь», — в заключение говорит собеседница.
На это собеседник, голос которого напоминает голос Коломойского, со смехом обещает «вместе пойти до конца». «Мы же, пока цели не достигнем, не успокоимся», — заявляет, предположительно, Коломойский.
В конце разговора мужчина и женщина тепло прощаются. «Обнимаю крепенько, целую», — говорит женщина. На что мужчина также отвечает: «Надеюсь, скоро увидимся. Целую».
Прослушка Бени и Юли со звуком. ""целую"" - ))) 2019 год. Свежее pic.twitter.com/cxyEbBYio8— UA_NATO_USA_?????????????????????????????????????????????????? (@herooftheday10) 11 марта 2019 г.
Интересно, что ранее Тимошенко застали в одном отеле со скандальным олигархом Коломойским. Ради этой встречи лидер «Батькивщины» даже прогуляла важное заседание Рады.