В суд передадут материалы на бывшего главу мэрии Челябинска, прощенного ФСБ

Апелляция на решение Советского районного суда Челябинска, закрывшего по ходатайству ФСБ уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова, поступит в областной суд до вечера 12 марта или утром 13 марта. Об этом «URA.RU» сообщил прокурор региона Виталий Лопин.
«С утра мне приносили материалы. До конца дня сегодня или завтра материалы поступят в областной суд», — заявил Виталий Лопин. Он уточнил, что прокуратура области оспаривает квалификацию уголовного дела, по которому выносили решение по Давыдову. Изначально бывшему главе администрации вменялось крупное мошенничество, по ч. 4, ст. 159 УК РФ. Уже на стадии расследования дело было переквалифицировано на ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностном лицом служебными полномочиями).
Как заявил на суде Давыдов, он, будучи сити-менеджером, был наемным работником, а не руководителем органа местного самоуправления. «Мы считаем, что Давыдов руководил органом местного самоуправления (администрацией, а не был обычным должностным лицом, — пояснил „URA.RU“ Виталий Лопин. — Дело надо квалифицировать по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления служебными полномочиями). А дальше пусть решает суд».
Давыдова задержали в конце сентября 2017 года, когда он приехал в Россию. Два месяца экс-чиновник провел в СИЗО, затем его выпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, из-за умышленных действий Давыдова в тот период, когда он руководил мэрией, МУП «ЧКТС» переплатила ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» 10,8 млн рублей.
Вину экс-чиновник признал, ущерб погасил. УФСБ по региону направило в суд ходатайство о закрытии дела. 5 марта суд прекратил дело, обязав Давыдова выплатить штраф в 70 тыс. рублей.