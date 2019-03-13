От пенсионерки до бизнесмена: на Урале начали судить убийц, которым помогал следователь

Бандитам помогал «оборотень в погонах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд Копейска направлено уголовное дело первого из пяти участников группы, занимавшейся грабежами и убийствами на Южном Урале, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Преступления совершались при участии бывшего следователя отдела полиции «Калининский» областного центра.

«По версии следствия, обвиняемый в соучастии с четырьмя лицами, в разном составе участников преступной группы, совершил ряд умышленных преступлений», — пояснили в надзорном ведомстве. Первым из выявленных преступных эпизодов стала кража из квартиры пенсионерки в Калининском районе Челябинска в 2017 году. При содействии следователя из одноименного отдела полиции соучастники преступления стали богаче почти на 360 тысяч рублей. В феврале бандиты втроем напали на челябинца, отобрав у него 318 тысяч рублей и машину стоимостью в два миллиона. Спустя несколько дней совместно с бывшим следователей подельники украли 56 тысяч рублей, которые житель Миасса отложил на ремонт квартиры.

Венцом преступной карьеры стало нападение на хозяина фирмы по установке окон в Копейске в марте 2018 года. Бизнесмену сообщили, что против него возбуждено уголовное дело, и завлекли в салон машины следователя, который был в полицейской форме. Бандиты рассчитывали, что у жертвы будет при себе крупная сумма, а когда поняли, что денег нет, просто задушили мужчину буксирным тросом и угнали его внедорожник Mersedes-Benz GL350.

Джип стоимостью в 2,6 млн рублей перегнали в Копейск, где местная жительница увидела из окна, как преступники меняют на нем номера, и позвонила в полицию. Кроме того, обвиняемый дополнительно «отметился», шантажируя мать убитого предпринимателя. Он требовал у женщины денег, обещая рассказать, где находится ее сын.