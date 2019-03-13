В центре Челябинска 13 марта возле одного из офисов Сбербанка охранники учреждения применили оружие, чтобы успокоить клиента, устроившего дебош. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД города.
Сообщение о случившемся появилось на странице «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». «Шла мимо Сбербанка, слышу конкретно звук выстрела, выбегает человек пытается спрятаться за дверью, за ним бежит охрана, пинает, скидывает с него верхнюю одежду, берет сумку и кидает на ступеньки банка. Также охрана несколько раз пыталась ударить парня, когда он спокойно стоял и поднимал свои вещи, отряхивался. Я не знаю, что там было, но стрелять это уже перебор. Тем более, когда молодой человек стоит спокойно, выхватывать его вещи и кидать на землю!» — сообщает очевидец.
По данным «URA.RU», молодой человек устроил дебош в офисе банка, разбил стекло и выбежал на улицу, когда к нему кинулись охранники. После случившегося уралец скрылся, ранений не получил.
«Происшествие зарегистрировано, все произошло в 14 часов 40 минут, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД. — Молодого человека ищут. Данные на него есть, он отправлял несколько запросов в банк». В пресс-службе Сбербанка пообещали дать комментарий позже.