Пентагон обвиняет Россию в возможном запуске ядерного оружия против «слабых соседей»

В США знают против кого направлены российские ракеты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия может применить ядерное вооружение против «слабых соседей», заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кертис Скапарротти. Такой «росийской доктриной», как считает Скапарротти, РФ попытается опередить США, которые хотят «помешать Москве».

Как считают в Пентагоне, для «быстрых побед» над «слабыми соседями» Россия может использовать ядерное оружие. «Эскалация с целью доминирования — вот как они смотрят на это», — приводит слова Скапарротти РБК со ссылкой на Voice of America. По данным американского генерала Россия обладает двумя тысячами оружейных систем нестратегического ядерного оружия. Именно это оружие, по убеждению американского военного, «поддерживают ошибочную убежденность Москвы» в том, что первыми применив маломощное ядерное оружие, Россия получит «силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта».

И.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Кэтрин Уилбарджер отметила, что если Москве и Пекину удасться использовать свой ядерный потенциал, то США придется участвовать в эскалации конфликта, «что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами».

Россия не собирается использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, заявлял ранее посол России в США Анатолий Антонов. Ранее между РФ и США был разорван договор о Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Накануне стало известно, что США планирует испытать запрещённые договором ракеты.