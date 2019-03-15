В Перми начали устанавливать передвижные киоски

Власти уже определили стандарты таких объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми началась установка нестационарных торговых объектов (НТО). Сейчас в краевой столице появилось уже 33 «киоска на колесах».

«Передвижные киоски» приведут к единому стилю: все они будут одинакового размера и цвета, из надежных сертифицированных материалов. НТО хотят разместить в центре Перми, а также на главных улицах смежных с центром районов. Планируется, что большинство павильонов будут продавать печатную продукцию. Но в департаменте экономики и промышленной политики региона отметили, что дислокация и специализация НТО могут меняться. На данный момент в городе уже появились 33 из 570 подобных павильонов.

При этом, нововведения не коснутся стационарных торговых объектов. Владельцы обычных киосков могут не волноваться за свой бизнес: они будут и дальше работать до тех пор, пока не истечет 5-летний договор об аренде места.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края уточнили, что НТО соответствуют всем новым архитектурным решениям, которые утверждены приказом министерства строительства региона. Сейчас дизайн и устройство торговых точек согласовывается с краевым министерством промышленности, предпринимательства и торговли. Представители архитектурного сообщества, экологи, коммунальщики, строители, общественники и специалисты в сфере городского планирования высоко оценили проект.