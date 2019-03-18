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На Урале школьник попал в больницу после драки с ровесником-боксером

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 10:20
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Травмы, нанесенные спортсменом, оказались серьезнымиФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученик школы в Кунгуре Пермского края попал в больницу после драки со сверстником, который увлекается боксом. 16-летний подросток получил слишком серьезные травмы, поэтому городские врачи решили поместить его в Пермскую краевую клиническую больницу.

«Девятиклассник, занимающийся боксом, нанес три запрещенных законом удара десятикласснику. Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в Пермскую краевую больницу. Вопрос: что происходит в наших школах?» — написал анонимный пользователь в группе «Свип-Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Драка была 13 марта, однако сообщили о ней только сейчас. Подросток находится в состоянии средней тяжести. Как сообщает портал «59.ру», полиция по факту происшествия уже проводит проверку.

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