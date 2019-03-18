На Урале школьник попал в больницу после драки с ровесником-боксером

Ученик школы в Кунгуре Пермского края попал в больницу после драки со сверстником, который увлекается боксом. 16-летний подросток получил слишком серьезные травмы, поэтому городские врачи решили поместить его в Пермскую краевую клиническую больницу.
«Девятиклассник, занимающийся боксом, нанес три запрещенных законом удара десятикласснику. Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в Пермскую краевую больницу. Вопрос: что происходит в наших школах?» — написал анонимный пользователь в группе «Свип-Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
Драка была 13 марта, однако сообщили о ней только сейчас. Подросток находится в состоянии средней тяжести. Как сообщает портал «59.ру», полиция по факту происшествия уже проводит проверку.