Саратовский полицейский похитил миллион под предлогом передачи взятки начальнику

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 19:15
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Оглашение приговора воспитанникам Кипельского детского дома. поселок Юргамыш , полиция, зал суда
За взятку в миллион силовик пообещал знакомым свободуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Саратовского оперативника обвиняют в мошенничестве. Работая полицейским, он якобы похитил миллион рублей, который собирался передать в качестве взятки своему начальнику.

«Молодой человек пообещал знакомым, против которых возбудили уголовное дело, что за миллион рублей их не привлекут к ответственности», — сообщает СУ СК по Саратовской области. В этот момент, в 2014 году, обвиняемый проходил стажировку в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД Саратова.

Знакомым молодой человек пообещал свободу взамен на 1 млн 50 тысяч рублей, которые он сам и вызвался передать начальству. Деньги полицейский решил оставить себе. Позже пострадавших задержала полиция, их осудили и отправили в колонию. Один из фигурантов, отбывая наказание, рассказал о действиях полицейского, который к тому моменту уже занимал пост оперативника. В ходе проверки следователи подтвердили факт мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается.

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