Глава МО Британии заявил о готовности поставить деньги на поражение Путина

18 мая 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Шаппс призывает отправить Киеву деньги, пока не стало поздно, написали британские СМИ Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что готов сейчас отправить деньги на помощь Украине и «поставить» их на победу над президентом РФ Владимиром Путиным. Однако для этого уже на данный момент странам-партнерам Киева нужно «внести залог». «Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили Путина. Но для этого нам нужно коллективно внести залог уже сейчас», — передает газета Express слова Шаппса. Он добавил, что если не послать деньги сейчас, то цена отказа в поддержке украинской стороны будет намного выше. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на Украине на данный момент критическая ситуация. В связи с этим Западу следует увеличить поставки военной помощи. Общая сумма, которую Финляндия потратила на помощь Киеву, составляет порядка двух миллионов евро. Сейчас страна согласовывает новый, 24 по счету, пакет. Также и в Италии заявили о критических днях для Украины. Наступление ВС РФ в Харьковской области и проблема с набором военных в ряды ВСУ затрудняет положение страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что готов сейчас отправить деньги на помощь Украине и «поставить» их на победу над президентом РФ Владимиром Путиным. Однако для этого уже на данный момент странам-партнерам Киева нужно «внести залог». «Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили Путина. Но для этого нам нужно коллективно внести залог уже сейчас», — передает газета Express слова Шаппса. Он добавил, что если не послать деньги сейчас, то цена отказа в поддержке украинской стороны будет намного выше. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на Украине на данный момент критическая ситуация. В связи с этим Западу следует увеличить поставки военной помощи. Общая сумма, которую Финляндия потратила на помощь Киеву, составляет порядка двух миллионов евро. Сейчас страна согласовывает новый, 24 по счету, пакет. Также и в Италии заявили о критических днях для Украины. Наступление ВС РФ в Харьковской области и проблема с набором военных в ряды ВСУ затрудняет положение страны.