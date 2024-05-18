Глава МО Британии заявил о готовности поставить деньги на поражение Путина

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Грант Шэппс (Шаппс). stock,  stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
Шаппс призывает отправить Киеву деньги, пока не стало поздно, написали британские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что готов сейчас отправить деньги на помощь Украине и «поставить» их на победу над президентом РФ Владимиром Путиным. Однако для этого уже на данный момент странам-партнерам Киева нужно «внести залог».

«Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили Путина. Но для этого нам нужно коллективно внести залог уже сейчас», — передает газета Express слова Шаппса. Он добавил, что если не послать деньги сейчас, то цена отказа в поддержке украинской стороны будет намного выше.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на Украине на данный момент критическая ситуация. В связи с этим Западу следует увеличить поставки военной помощи. Общая сумма, которую Финляндия потратила на помощь Киеву, составляет порядка двух миллионов евро. Сейчас страна согласовывает новый, 24 по счету, пакет.

Также и в Италии заявили о критических днях для Украины. Наступление ВС РФ в Харьковской области и проблема с набором военных в ряды ВСУ затрудняет положение страны.

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Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что готов сейчас отправить деньги на помощь Украине и «поставить» их на победу над президентом РФ Владимиром Путиным. Однако для этого уже на данный момент странам-партнерам Киева нужно «внести залог». «Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили Путина. Но для этого нам нужно коллективно внести залог уже сейчас», — передает газета Express слова Шаппса. Он добавил, что если не послать деньги сейчас, то цена отказа в поддержке украинской стороны будет намного выше. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на Украине на данный момент критическая ситуация. В связи с этим Западу следует увеличить поставки военной помощи. Общая сумма, которую Финляндия потратила на помощь Киеву, составляет порядка двух миллионов евро. Сейчас страна согласовывает новый, 24 по счету, пакет. Также и в Италии заявили о критических днях для Украины. Наступление ВС РФ в Харьковской области и проблема с набором военных в ряды ВСУ затрудняет положение страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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