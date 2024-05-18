Mash: иноагенту Илье Прусикину заблокировали российские счета

18 мая 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Иноагент Прусикин должен выплатить долг в размере 182 913 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основателю группы Little Big Илье Прусикину (признан иноагентом в России) заблокировали российские счета из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 182 913 рублей. Его единственным шансом не выплачивать долг является получение гражданства США, куда он переехал в 2022 году. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У иноагента Ильи Прусикина заблокировали российские счета из-за долга перед налоговой в 182 тысячи», — передает telegram-канал. Отмечается, что его единственным шансом не выплачивать долг является получение гражданства США. Артист может получить его через ребенка своей беременной жены и коллеги по группе Софьи Таюрской. Новость по теме Какие проблемы у уехавших из России артистов за рубежом Прусикин больше не имеет бизнеса в России после ликвидации компаний ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», где он был учредителем. Оставшейся связью артиста с РФ является только индивидуальное предпринимательство и задолженность перед ФНС на сумму 182 913 рублей. Артист вместе со своей женой Таюрской переехали в США в 2022 году, где они публично высказались против спецоперации РФ на Украине. Сейчас пара ожидает ребенка, который по рождению получит американское гражданство. Это даст возможность родителям претендовать на государственную помощь и поддержку в Штатах, а в будущем их ребенок сможет запросить гражданство для своих родителей после достижения совершеннолетия. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что знаменитости, которые уехали из России после начала СВО, являются предателями. По его словам, такие люди оказывают большое влияние на «культурное сознание» своих поклонников. *Илья Прусикин — признан в РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателю группы Little Big Илье Прусикину (признан иноагентом в России) заблокировали российские счета из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 182 913 рублей. Его единственным шансом не выплачивать долг является получение гражданства США, куда он переехал в 2022 году. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У иноагента Ильи Прусикина заблокировали российские счета из-за долга перед налоговой в 182 тысячи», — передает telegram-канал. Отмечается, что его единственным шансом не выплачивать долг является получение гражданства США. Артист может получить его через ребенка своей беременной жены и коллеги по группе Софьи Таюрской. Прусикин больше не имеет бизнеса в России после ликвидации компаний ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», где он был учредителем. Оставшейся связью артиста с РФ является только индивидуальное предпринимательство и задолженность перед ФНС на сумму 182 913 рублей. Артист вместе со своей женой Таюрской переехали в США в 2022 году, где они публично высказались против спецоперации РФ на Украине. Сейчас пара ожидает ребенка, который по рождению получит американское гражданство. Это даст возможность родителям претендовать на государственную помощь и поддержку в Штатах, а в будущем их ребенок сможет запросить гражданство для своих родителей после достижения совершеннолетия. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что знаменитости, которые уехали из России после начала СВО, являются предателями. По его словам, такие люди оказывают большое влияние на «культурное сознание» своих поклонников. *Илья Прусикин — признан в РФ иноагентом