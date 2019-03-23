Медведев в прямом эфире ответит на вопросы россиян во «ВКонтакте»

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 19:06
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Праймериз Единой России. Москва, логотип, медведев дмитрий, единая россия
Задать премьеру вопросы смогут зарегистрированные пользователи VKФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет прямой эфир во «ВКонтакте» 29 марта. Он впервые ответит на вопросы пользователей соцсети.

«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». — сообщили в пресс-службе правительства. — Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым». Трансляция пройдет на официальной странице Медведева во «ВКонтакте». Точное время начала эфира не уточняется.

Вопросы премьеру можно направить в личные сообщения сообщества «VKLive c Дмитрием Медведевым».

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