Медведев в прямом эфире ответит на вопросы россиян во «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет прямой эфир во «ВКонтакте» 29 марта. Он впервые ответит на вопросы пользователей соцсети.
«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». — сообщили в пресс-службе правительства. — Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым». Трансляция пройдет на официальной странице Медведева во «ВКонтакте». Точное время начала эфира не уточняется.
Вопросы премьеру можно направить в личные сообщения сообщества «VKLive c Дмитрием Медведевым».