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Челябинский экс-губернатор после операции на сердце вернулся в Магнитогорск

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 11:05
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Почетные граждане города на праздничном концерте. Челябинск, рукопожатие, альтман дмитрий, дубровский борис, тефтелев евгений
Главврач ОКБ Давид Альтман (слева) считается близким человеком Борису Дубровскому (в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Экс-губернатор Борис Дубровский в Челябинске сделал операцию на сердце, после чего уехал в Магнитогорск. Как сообщил «URA.RU» источник в областной клинической больнице, бывшему главе региона делали стентирование сосудов сердца — это бескровный метод восстановления проходимости закупоренных сосудов.

«Операция прошла в четверг. После нее Дубровский несколько часов пробыл в больнице и в тот же день уехал в Магнитогорск. Где Дубровский сейчас, неизвестно. У него есть квартира в Москве», — сказал высокопоставленный источник.

В ОКБ отказались от комментариев, сославшись на врачебную тайну. Главврач больницы Давид Альтман считается близким приятелем Бориса Дубровского. Якобы благодаря этому руководитель ОКБ вне очереди получил освободившийся мандат депутата Заксобрания области и был признан почетным гражданином Челябинска.

Магнитогорец Борис Дубровский руководил областью с 15 января 2014 года по 19 марта 2019 года и стал одним из самых непопулярных губернаторов. Из-за его низкого рейтинга была угроза второго тура на осенних выборах главы региона. Борис Дубровский вылетел в Москву, где был вынужден подать в отставку. Врио губернатора назначен бывший первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

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