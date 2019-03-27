Строительство объектов к ШОС и БРИКС в Челябинске на 5,4 млрд под угрозой срыва

Сроки масштабной стройки начинают «поджимать» областные власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Строительство общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске под угрозой срыва — конкурентные переговоры по выбору генподрядчика, которые проводило хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», завершились безрезультатно. Теперь конкурсной комиссии предстоит решить — искать ли подрядчика в третий раз либо заключить контракт без этой процедуры, сообщил владеющий ситуацией источник «URA.RU».

«Вариантов два. Либо вновь назначать конкурентные переговоры, но после двух „срывов“ не факт, что получится в третий раз. Либо заключать контракт без этих процедур. Какое решение примет конкурсная комиссия, сейчас не возьмется сказать никто, срок ее заседания также не определен», — рассказал собеседник агентства.

Как уже сообщало «URA.RU», в 2019 году на строительстве общественно-делового центра на реке Миасс предполагается освоить 5,4 млрд рублей. Оба раза получить генподряд пытались турецкая компания «Енгиюн Иншаат» и производственное объединение «Монтажник» из Челябинской области. Однако подаваемые ими заявки признаются не соответствующими условиям конкурса.

Напомним: предварительная стоимость общественно-делового центра, ранее известного как Конгресс-холл «Крылья», оценивается в 9 млрд рублей. В июне 2018 года на совещании в Москве признали, что достроить такой масштабный объект к саммитам не удастся. Однако власти области получили указание продолжать работы, чтобы «вчерне» сдать его к 30 марта 2020 года. Летом, когда на Южный Урал приедут международные делегации, должна быть полностью благоустроена окружающая территория.