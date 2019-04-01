В челябинском вузе ждут губернатора Текслера

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 1 апреля проведет совещание, на котором будет обсуждаться состояние дел в агропромышленном комплексе региона. Как сообщили «URA.RU» в правительстве области, совещание состоится в Южно-Уральском аграрном государственном университете (ЮУАГУ). Здесь же пройдет показ сельскохозяйственной техники.
ЮУАГУ — первый челябинский вуз, который посетит Алексей Текслер в должности руководителя региона. Кроме того, именно в университете пройдет первое совещание Текслера, на котором будет обсуждаться агарный комплекс. Возле вуза с утра появилась крупная сельскохозяйственная техника. На базе вуза состоится агропромышленная выставка.
О сельском хозяйстве в Челябинском области Алексей Текслер говорил 19 марта, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот день Текслера назначили врио главы области, и он заявил, что Южный Урал не только промышленный регион, но и аграрный.