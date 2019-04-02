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В Пермском крае глыба льда убила пожилую женщину

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 20:36
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Разное. Курган, сход снега, оттепель, падение снега, снег с крыши
Снежная глыба упала на женщину в БерезникахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Березниках снег сошел с крыши пятиэтажного дома и упал на женщину 1937 года рождения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

ЧП произошло вечером 2 апреля, когда женщина проходила по улице Свердлова. На место происшествия выехали экстренные службы, в настоящий момент работу продолжает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция по данной статье — шесть лет лишения свободы.

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