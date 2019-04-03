«Удобный партнер»: Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым

Российский эпатажный актер Алексей Панин поделился воспоминаниями о работе с Алексеем Булдаковым, скончавшимся сегодня днем на 69-м году жизни. По словам Панина, на съемочной площадке актеры часто «дурачились» и весело проводили время. Всего Алексей Панин снялся в нескольких картинах с Булдаковым.
«Все смеялись, ржали, друг друга подкалывали, это было не кино в привычном понимании, а такие междусобойчики, где мы просто дурачились», — цитирует «Национальная служба новостей» Алексея Панина. Он также добавил, что Булдаков был «удобным партнером» и «был абсолютно контактным, не звёздным».
О смерти народного артиста РФ Алексея Булдакова стало известно сегодня днем. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актер скончался в гостиничном номере в Улан-Баторе.