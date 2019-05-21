Тюменское правительство отреагировало на сообщение о банкротстве Антипинского НПЗ

Переживать за коллектив НПЗ не стоит Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

На Антипинском НПЗ не будет сокращений. Об этом сообщил замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов в ходе заседания комитета по экономической политике и природопользованию в Тюменской областной Думе.

По словам члена фракции «Справедливая Россия» Сергея Морева, Таранов сказал, что по поводу банкротства завода у него особых переживаний нет, поскольку завод якобы выкупят и трудовой коллектив однозначно сохранится.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Морев отметил, что для области это очень серьезный вопрос. «Нельзя допускать, чтобы были сбои в работе. Понятно, что у завода есть свои деловые отношения с кредиторами и поставщиками, но надо решать ситуацию, чтобы это никак не отразилось на экономике региона».

17 мая руководство компании «Сибнефтегазпереработка» обратилось к Сбербанку с предложением выкупить завод и погасить долги перед кредитной организацией в течение трех лет. 21 мая Антипинский НПЗ подал иск в арбитражный суд Тюменской области о признании себя банкротом.