В Госдуме ответили на подготовку НАТО к «ядерной угрозе» России

НАТО пытается получить допфинансирование от США, ссылаясь на «ядерную угрозу» со стороны России Фото: depositphotos.com

Первый запредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что НАТО пытается получить допфинансирование со стороны США, выставляя Россию агрессором. Так политик отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой военной стратегии альянса из-за «ядерной угрозы» России.

«Столтенберг хотел надавать на Россию, намекнув, что Москва остается агрессором, и получить допфинансирование от США», — цитирует RT Шерина. Депутат подчеркнул, что слова норвежского политика стали признанием в том, что предыдущая стратегия альянса оказалась не эффективной.

По словам Шерина, на сегодняшний день Россия «полностью обнулила все потуги и затраты» на создание систем ПРО вблизи своих границ.

Ранее Столтенберг заявил о том, что НАТО примет новую военную стратегию. Альянс принял такое решение из-за наличия «ядерной угрозы» для стран Запада, которая исходит от России, уточняет Nation News. Со стороны альянса это не первые обвинения в сторону Москвы в разработке планов применения ядерного оружия. Новая стратегия должна обеспечить НАТО стабильность и готовность к обороне.