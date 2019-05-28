Родители детей согласны даже на урок православия Коллаж: Дмитрий Циулин, «URA.RU»

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Жители поселка Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга обратились с письмом к уральским бизнесменам Андрею Козицыну и Игорю Алтушкина с просьбой построить вместо храма Святой Екатерины школу. Копию письма с подписями родителей жители прислали в редакцию «URA.RU».

«Вы уверены что храм — это лучший подарок городу? Может, все-таки лучше строить школы и больницы? — спрашивают у меценатов екатеринбуржцы. — В конце концов, храмов в городе переизбыток, а вот больниц и школ не хватает. Например, наши дети остались без школы…»

Жители Рудного объясняют, как это произошло: здание школы №54 в поселке было очень старым, аварийным, его закрыли на реконструкцию, и 10 лет оно стояло заброшенное. «Люди писали и губернатору, и в приемную президента [чтобы восстановили здание], — рассказывают авторы письма. — Но администрация решила, что это дорого, и школу №54 просто ликвидировали (без согласования с жителями). Здание отремонтировали (потратив на это 110 млн рублей) и передали школе №131 на Уктусе».

В Рудном поселковая школа превратилась в «началку» Фото: с сайта google.com/maps

По словам местных жителей, теперь в Рудном есть только «началка» (в здании, в которое вложили более ста миллионов, учится 21 ученик). А все остальные дети поселка (кто старше четвертого класса) вынуждены ездить в школу в соседние микрорайоны — Уктус или Химмаш.

«Более обеспеченные родители возят детей на машине, остальные ездят на автобусе, — говорится в письме. — Он ходит строго по расписанию — 1-2 раза в час. Опоздал на автобус — опоздал на урок. Некоторые, чтобы не ждать, идут пешком до улицы Пархоменко (ведущей на Химмаш). Сердце обливается слезами смотреть, как дети бредут по обочине дороги пешком 5 км. Иногда люди на машинах их подвозят, но в наше время садиться к чужим людям в машину небезопасно».

Родители даже согласны, что в школе будут давать основы православия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Авторы письма уверены, что проблема с каждым годом будет все острее, так как в окрестностях Рудного активно строят дома. Они обращаются к инвесторам храма Святой Екатерины с вопросом: «Раз уж вы готовы потратить 3,5 млрд рублей на храм, может, построите в нашем поселке школу? Она стоит в разы меньше. Школа точно будет хорошим подарком к 300-летию города».

Родители пишут, что не возражают, даже если в школе будут преподавать основы православия. А некоторые рядом со своими подписями уточнят, что они и за храм, и за школу. По словам авторов послания, в ближайшее время они намерены передать или направить письмо в Фонд Святой Екатерины, основными учредителями которого являются бизнесмены Андрей Козицын и Игорь Алтушкин.

Жители Рудного просят олигархов построить в поселке школу Фото: читатели URA.RU