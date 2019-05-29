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В челябинском суде возобновляется борьба за смог над городом и чистую реку. На кону полмиллиарда рублей

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 15:49
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Смог над городом. НМУ. Челябинск, трубы дымят, смог, нму, климат, воздух, выбросы, атмосфера
«Мечел-Кокс» может лишиться разрешения на выбросыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Проблемы экологии в Челябинске

В арбитражном суде Челябинской области возобновляется процесс по отзыву разрешения на вредные выбросы в атмосферу у ООО «Мечел-Кокс» по иску регионального управления Росприроднадзора. 5 июня состоится очередное заседание по вновь открывшимся обстоятельствам дела. Также, по данным «URA.RU», к заводу, входящему в группу «Мечел», надзорные органы собираются предъявить иски на 500 млн рублей.

Разрешения на выбросы у «Мечел-Кокса» были отозваны летом 2017 года. Предприятие подало на Росприроднадзор в суд и выиграло дело. Верховный суд РФ оставил этот вердикт в силе. Согласно базе данных суда, 20 мая принят новый иск от Росприроднадзора. Надзорное ведомство опять требует аннулировать разрешение на выбросы по вновь открывшимся обстоятельствам.

О каких именно обстоятельствах идет речь, не сообщается. По данным «URA.RU», Росприроднадзор и природоохранная прокуратура сделали новые замеры состояния воздуха в зоне «Мечел-Кокса», на основании которых и подано очередное заявление. Кроме того, готов на иск на выставление предприятию ущерба на 500 млн рублей из-за загрязнения сточными водами реки Миасс в Челябинске.

Руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников подтвердил, что возобновляются суды с «Мечел-Коксом», но воздержался от подробностей. Получить комментарий пресс-службы завода не удалось.

Согласно данным минэкологии региона, предприятия группы «Мечел» стоят во главе рейтинга главных загрязнителей воздуха в Челябинске.

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