Чайка озвучил самую острую для россиян проблему

Наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед депутатами Государственной думы РФ в рамках «парламентского часа».
По словам генпрокурора, по состоянию на 1 мая работодатели недоплатили своим работникам порядка 2,9 млрд рублей. «По требованию надзорных органов было выплачено 26 миллиардов долгов по зарплате, — приводит слова генпрокурора „
Что касается исполнения поручения президента РФ об обеспечении законности при оплате госконтрактов, то за три года долги перед предпринимателями сократились на 120 млрд рублей. Только в прошлом году было выплачено 34 млрд рублей, передает телеканал 360. Генпрокурор подчеркнул, что вопрос здесь заключается не только в защите прав предпринимателей, но и в выплате зарплат и сохранении рабочих мест.