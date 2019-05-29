Чайка озвучил самую острую для россиян проблему

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 21:13
Размер текста
-
17
+
Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, чайка юрий
Генпрокурор Юрий Чайка озвучил данные о нарушениях на «парламентском часе»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед депутатами Государственной думы РФ в рамках «парламентского часа».

По словам генпрокурора, по состоянию на 1 мая работодатели недоплатили своим работникам порядка 2,9 млрд рублей. «По требованию надзорных органов было выплачено 26 миллиардов долгов по зарплате, — приводит слова генпрокурора „Федеральное агентство новостей“. — Удалось защитить права 620 тысяч сотрудников. Почти 115 тысяч виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».

Что касается исполнения поручения президента РФ об обеспечении законности при оплате госконтрактов, то за три года долги перед предпринимателями сократились на 120 млрд рублей. Только в прошлом году было выплачено 34 млрд рублей, передает телеканал 360. Генпрокурор подчеркнул, что вопрос здесь заключается не только в защите прав предпринимателей, но и в выплате зарплат и сохранении рабочих мест.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...