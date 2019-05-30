Силуанов предложил снизить налоги для иностранцев

Антон Силуанов хочет уменьшить ставку для зарубежных налогоплательщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян. Об этом он сообщил на совещании по реализации национальных проектов.

Глава финансового ведомства напомнил, что на данный момент ставка подоходного налога для граждан России составляет 13%, для иностранцев — 30% «Полагаю целесообразным… уравнять эти ставки», — сказал Силуанов. «Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке — прим.ред.) для россиян», — уточнил он. Министра финансов цитирует ТАСС.

Силуанов уточнил, что эти предложения сейчас рассматриваются российским правительством. После чего планируется подготовить соответствующие изменения в закон.