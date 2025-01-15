Шесть самолетов повреждены в аэропортах РФ из-за халатности

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Шесть самолетов были повреждены наземными службами и временно выбыли из эксплуатации в 2024 году
Шесть самолетов были повреждены наземными службами и временно выбыли из эксплуатации в 2024 году Фото:

Шесть самолетов были повреждены при их буксировке из-за халатности наземных служб за 2024 год. Это следует из письма главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

«За 2024 год в России произошло шесть серьезных случаев повреждения воздушных судов при их буксировке из-за халатности сотрудников наземных служб», — данные из письма Дмитрия Ядрова передают «Известия». Среди причин повреждений называются: оставленный без присмотра и в ненадлежащем месте спецтранспорт, несоблюдение технологий работ, невнимательность сотрудников, отсутствие радиосвязи между сотрудниками и другое.

В частности, в аэропорту Шереметьево самолет А-320 повредил часть крыла и временно выбыл из эксплуатации 11 февраля 2024, после того, как столкнулся с самоходным трапом, оставленным наземными службами без присмотра. Позже, 7 июня, в аэропорту Пулково водитель тягача говорил с диспетчером по телефону ввиду отсутствия радиосвязи, не разбирал команд и, не увидев воздушное судно Sukhoj Superjet, столкнулся с его крыльями. Похожие случаи происходили в течение года по всей России. Ядров поручил навести порядок с буксировкой самолетов.

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Шесть самолетов были повреждены при их буксировке из-за халатности наземных служб за 2024 год. Это следует из письма главы Росавиации Дмитрия Ядрова. «За 2024 год в России произошло шесть серьезных случаев повреждения воздушных судов при их буксировке из-за халатности сотрудников наземных служб», — данные из письма Дмитрия Ядрова передают «Известия». Среди причин повреждений называются: оставленный без присмотра и в ненадлежащем месте спецтранспорт, несоблюдение технологий работ, невнимательность сотрудников, отсутствие радиосвязи между сотрудниками и другое. В частности, в аэропорту Шереметьево самолет А-320 повредил часть крыла и временно выбыл из эксплуатации 11 февраля 2024, после того, как столкнулся с самоходным трапом, оставленным наземными службами без присмотра. Позже, 7 июня, в аэропорту Пулково водитель тягача говорил с диспетчером по телефону ввиду отсутствия радиосвязи, не разбирал команд и, не увидев воздушное судно Sukhoj Superjet, столкнулся с его крыльями. Похожие случаи происходили в течение года по всей России. Ядров поручил навести порядок с буксировкой самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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