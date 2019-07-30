30 июля 2019
29 июля 2019

Строитель объектов саммитов ШОС и БРИКС получил пост в челябинском министерстве. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Общественно-делового центра «Конгресс-холл». Челябинск, паспорт объекта, передерий виталий, конгресс-холл
Профессионализм Виталия Передерия оценили и при новой властиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий назначен директором АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» (АГМЕС). Это следует из данных сервиса «СБИС».

В минэкономразвития области назначение официально не комментируют. Сам Передерий не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Агентство международного сотрудничества (АГМЕС), подведомственное минэконразвития региона, занимается проведением мероприятий международного уровня с участием областных властей. До этого в статусе и. о. структурой руководил Валерий Денисенко. До августа прошлого года агентство возглавляла Ольга Алейникова. Она уволилась, когда стала фигурантом уголовного дела о хищении средств на российско-казахстанском форуме.

Передерий сохранил пост директора ХП «Конгресс-холл», которое занимается возведением общественно-делового центра на берегу реки Миасс. Ранее известный как конгресс-холл «Крылья», он должен был стать главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. По мере реализации проекта стало ясно, что строители не укладываются в сроки, а смета выросла с девяти до 18 млрд рублей.

После переноса части мероприятия саммитов в Санкт-Петербург новый глава региона Алексей Текслер поставил задачу найти инвесторов для завершения стройки и определить новое назначение будущего комплекса, которое сделает его востребованным у челябинцев.

Фото: база данных «СБИС»

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