Руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий назначен директором АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» (АГМЕС). Это следует из данных сервиса «СБИС».
В минэкономразвития области назначение официально не комментируют. Сам Передерий не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».
Агентство международного сотрудничества (АГМЕС), подведомственное минэконразвития региона, занимается проведением мероприятий международного уровня с участием областных властей. До этого в статусе и. о. структурой руководил Валерий Денисенко. До августа прошлого года агентство возглавляла Ольга Алейникова. Она уволилась, когда стала фигурантом уголовного дела о хищении средств на российско-казахстанском форуме.
Передерий сохранил пост директора ХП «Конгресс-холл», которое занимается возведением общественно-делового центра на берегу реки Миасс. Ранее известный как конгресс-холл «Крылья», он должен был стать главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. По мере реализации проекта стало ясно, что строители не укладываются в сроки, а смета выросла с девяти до 18 млрд рублей.
После переноса части мероприятия саммитов в Санкт-Петербург новый глава региона Алексей Текслер поставил задачу найти инвесторов для завершения стройки и определить новое назначение будущего комплекса, которое сделает его востребованным у челябинцев.