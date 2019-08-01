Мэр Кунгура нашел способ выселить детей-инвалидов из школы

Родители детей-инвалидов требовали от мэрии отдельное здание в центре Кунгура Фото: Светлана Агапитова, «ВКонтакте»

Мэр Кунгура Сергей Гордеев смог доказать, что городскую школу для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нужно закрыть. 1 августа в ходе выездного заседания комиссии общественной палаты (ОП) Прикамья было решено передать инвалидам другое здание, сообщил «URA.RU» член ОП Михаил Мухин.

«С 1 сентября освобождается здание многопрофильного (лесотехнического) техникума, его объединяют с сельскохозяйственным колледжем. Министерство образования готово предоставить это здание в будущем», — пояснил «URA.RU» Мухин.

В пресс-службе министерства образования Прикамья данную информацию подтвердили. «Министерство готово предоставить это здание школе. Но там необходимо сделать качественный ремонт и создать все условия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе. Предполагается, что муниципалитет сможет этим заняться не раньше, чем к началу следующего учебного года.

До этого времени детей с ОВЗ распределят по нескольким учебным заведениям. Часть продолжит обучение в школе № 12, часть — в «доме туриста», а часть — дома. Именно против этого выступали родители, когда пришли на фестиваль воздухоплавания в одинаковых футболках с хэштегом «ШколуДляДетейОВЗ». После этого мэр Кунгура Гордеев написал на них заявление в прокуратуру, но после выхода конфликта на федеральный уровень решил отозвать свое обращение.