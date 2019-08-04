Путин отправил телеграмму Трампу после массовой гибели жителей в США

Владимир Путин выразил соболезнования жителям США
Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее «URA.RU» писало, что в американском городе Дейтон, штат Огайо, мужчина устроил стрельбу. В результате погибли 16 человек. Кроме того, в ночь на 4 августа в городе Эль Пасо штата Техас произошла стрельба в гипермаркете Walmart. Погибли 20 человек, пострадали 26, многие находятся в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости».