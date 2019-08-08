На Урале в цехе горно-обогатительного комбината погиб рабочий

Он получил травму во время крановых работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На горно-обогатительном предприятии Качканара погиб рабочий, на которого с высоты обрушилась балка. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области — надзорное ведомство в данный момент проводит проверку по факту ЧП.

«7 августа 2019 года на слесаря по ремонту оборудования участка по техническому обслуживанию механического оборудования цеха шихтоподготовки при подъеме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция, — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. — В результате 41-летний мужчина получил несовместимую с жизнью травму, от которой скончался».

«Наша задача — провести полное и объективное расследование по выявлению причин случившегося, — сообщил „URA.RU“ председатель профсоюзной организации Владимир Помазкин. — В состав комиссии вошли три представителя профкома: технический инспектор, председатель цеховой профсоюзной организации и уполномоченный по охране труда профкома. Комиссия началу работу, но о выводах говорить пока рано».

По данным агентства, ЧП произошло из-за того, что трос, за который кран поднимал балку, оказался слишком тонким для ее веса и оборвался. На самом предприятии пообещали прокомментировать инцидент позднее.