Охранник клуба захватил и удерживал трех школьников на Урале

«Воспитатель» якобы не давал мальчишкам ответить на звонки встревоженных родителей Фото: depositphotos.com

В Челябинской области следователи проверяют информацию о незаконном захвате и удержании трех несовершеннолетних в пейнтбольном клубе. Инцидент произошел в Магнитогорске, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Трое подростков в возрасте от 9-12 лет проникли на территорию клуба, расположенного возле центрального стадиона, где прыгали на надувном пилоне. Охранник увел подростков в помещение клуба. Там он удерживал их до момента, пока один из них не позвонил родителям и не сообщил о произошедшем», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

В городском паблике «Черное& Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» информация подается несколько иначе. Якобы охранник, заперев подростков, не давал связаться с потерявшими их родителями. Лишь спустя несколько часов он отдал одному из мальчишек телефон, позволив ответить на звонок матери. В итоге родители обратились в правоохранительные органы.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — констатировали в следственном управлении СКР.