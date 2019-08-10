09 августа 2019

Главред «Эха Москвы» пожаловался на здоровье Горбачева

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
В марте Михаилу Горбачеву исполнилось 88 летФото: Антон Белицкий © URA.RU

Состояние бывшего президента СССР и экс-генсека КПСС Михаила Горбачева «очень плохое». Об этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону.

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», — сообщил Венедиктов в эфире программы «Гордон» на телеканале «Наш». Также он отметил, что время от времени пьет с Горбачевым пиво «по рекомендации врачей».

«Раньше пили водочку», — добавил журналист. По его словам, бывший советский лидер иногда предлагает ему встретиться в ресторане, и Венедиктов не может отказаться. Информацию о событиях в мире Горбачев узнает из интернета, а сериал «Чернобыль» он смотреть не стал, рассказал главред «Эха Москвы».

Как писало «URA.RU», в начале июня стало известно о госпитализации Горбачева. В начале августа бывший генсек КПСС перенес операцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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