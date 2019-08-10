В Раде сообщили, кто является настоящим начальником президента Зеленского

Настоящий начальник Владимира Зеленского живет за океаном Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, иначе его руководство страной будут считать неполноценным, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин.

Волошин в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что для Зеленского, как и его предшественника Петра Порошенко, «встреча с Трампом — уже стилизация его власти». «То есть он встретится с самым большим начальником», — подчеркнул Волошин, его слова приводит РИА «Новости».

По мнению депутата, Зеленский и Трамп во время встречи могут обсудить урегулирование ситуации в Донбассе, а также поддержку США дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее журналист «Россия 1» Ольга Скабеева подметила, что Дональд Трамп не сразу понял, о ком идет речь, когда его спросили об украинском лидере Владимире Зеленском. Не дождавшись окончания вопроса, президент США переспросил собеседника: «Простите, о ком вы говорите?».