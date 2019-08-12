В Екатеринбурге осужден «адвокат-решала»: он за деньги помогал в делах по наркотикам

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга оглашен приговор по делу адвоката Бориса Искандаряна. Он признан виновным в мошенничестве — вымогательстве денег с клиентов якобы для последующей передачи полицийским. Суд отправил его в колонию на 3,5 года с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2,5 года.
Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о деле «адвоката-решалы»: по данным следствия, он потребовал от его родственников парня, задержанного за наркотики, пять млн рублей — якобы для взятки сотрудникам полиции (зная, что уголовной ответственности не будет). «Поверив словам адвоката, родственники задержанного передали ему 2,5 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Вскоре после этого задержанный был выпущен из отдела полиции».
Искандарян через посредника требовал оставшуюся часть оговоренной суммы, и тогда родственники мужчины обратились в ФСБ. «При передаче части запрашиваемых денежных средств в сумме 1,5 млн. рублей (из которых 1 млн. 490 тысяч рублей были муляжами), Искандарян был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказала Анастасия Мануйлова, помощник прокурора Свердловской области.
Это произошло 29 октября 2017 года. Ранее он адвокат фигурировал в резонансном «деле решал», когда тюремные сроки получили «адвокатесса-взяточница» Эльнара Салманова и полицейские из Ревды. Искандарян написал много объяснительных сотрудникам ФСБ, после его показаний был задержан замначальника ИК-2 Михаил Белоусов. Самого адвоката тогда задерживать не стали, но, по данным «URA.RU», за ним была установлена слежка. В деле Искандаряна он — единственный обвиняемый, остальные 500 тысяч получил адвокат-посредник (девушка), однако она ответственности не понесла.